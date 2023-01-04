الأسهم الأوروبية تصعد لثالث جلسة على التوالي

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحلول الساعة 04:49 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 5.16 نقطة ليصل عند مستوى 439.34 نقطة، وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.45% أو ما يوازي 33.69 نقطة ليبلغ مستوى 7587.44 نقطة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.82% ما يعادل 70.82 نقطة ليبلغ مستوى 3952.21 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 110 نقطة أو ما نسبته 1.66% ليصل إلى 6733.97 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.63% أو ما يوازي 231.4 نقطة ليصل إلى 14413.08 نقطة.

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