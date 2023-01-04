الذهب يواصل التحليق لأعلى مستوياته منذ يونيو الماضي

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1845.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.31% تعادل 5.75 دولارا لتصل إلى 1851.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولار.

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