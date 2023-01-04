ارتفاع حاد لتكلفة تناول الطعام بالخارج في كوريا الجنوبية في 2022

المصدر: يونهاب

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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن تكلفة تناول الطعام بالخارج ارتفعت بشكل حاد في كوريا الجنوبية في العام الماضي وسط ارتفاع التضخم.

وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة المستهلك الكورية، ارتفع متوسط السعر لـ 8 عناصر تعتبر من أكثر الأطباق شيوعا في كوريا الجنوبية بنسبة تصل إلى 13.8% في العام الماضي.

وارتفع سعر "جاجانغميون"(مكرونة الفاصوليا السوداء) بنسبة 13.8% من 5,769 وونا (4.5 دولار أمريكي) في أوائل العام الماضي إلى 6,569 وونا في ديسمبر من نفس العام.

وارتفع سعر 200 غرام من "سامغيوبسال"(بطن الخنزير) بنسبة 12% من 16,983 وونا إلى 19,031 وونا في الفترة المذكورة.

وزاد سعر لفافة واحدة من "كيمباب"(لفائف الأرز) بنسبة 11.9% من 2,769 وونا إلى 3,100 وون.

كما ارتفعت أسعار "سامغيتانغ" (حساء الدجاج مع الجينسنغ) 11.2% و"كالغوكسو"(المكرونة المقطعة بالسكين) 9.8% و"بيبيمباب"(الأرز المخلوط) 7.9% و"ناينغميون"(المكرونة الباردة) 7.8% و"كيمتشي جيكيه"(حساء الكيمتشي) 5.9%.

وقالت وكالة الإحصاء الكورية إن تكلفة تناول الطعام بالخارج ارتفعت بنسبة 7.7% في العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ العام 1992 (10.3%).

وسجل معدل التضخم 5.1% في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 1998 (7.5%).

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