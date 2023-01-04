بسبب انخفاض الدولار.. ارتفاع احتياطي كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية في ديسمبر

المصدر: د ب أ)

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أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية واصلت الارتفاع في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع قيمة الأرصدة المالية المحولة المقومة بالعملات الأخرى بفضل انخفاض سعر الدولار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 16ر423 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر، بزيادة 06ر7 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن المركزي الكوري.

وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع قيمة الأرصدة غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار مع هبوط العملة الأمريكية مؤخرا مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وقال البنك المركزي الكوري إن الدولار تراجع بنحو 8ر2 % أمام ست عملات رئيسية في ديسمبر.

وكان احتياطي كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية قد انخفض بشكل حاد حتى قبل بضعة أشهر، وذلك مع قيام سلطات النقد الأجنبي ببيع الدولارات لوقف الانخفاض المفرط في قيمة الوون.

وقال البنك إن البلاد احتلت المرتبة التاسعة في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي حتى نهاية نوفمبر الماضي.

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