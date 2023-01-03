النفط يهوي 3.5 % متأثراً بتوقعات الطلب في الصين والنمو العالمي

المصدر: هيوستون - رويترز

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هبطت أسعار النفط 3.5 % اليوم الثلاثاء في معاملات متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة من الصين وتوقعات غير مبشّرة للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1645 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 3.03 دولارات إلى 82.88 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.81 دولار إلى 77.45 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي، بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض «كوفيد 19».

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19»، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج، وأثر سلباً على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد: إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تشهد جميعها تباطؤاً متزامناً، ما زاد النظرة المستقبلية تشاؤماً.

وتترقب الأسواق مزيداً من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي غداً الأربعاء. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية، كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.

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