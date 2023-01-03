«جي إف إتش» تستحوذ على «بيج سكاي» الأمريكية

المصدر: المنامة – البيان

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أكملت مجموعة «جي إف إتش» المالية عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «بيج سكاي لإدارة الأصول»، وهي شركة لإدارة الأصول العقارية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتركز على قطاع الرعاية الصحية الواعدة والمرنة.

وسوف توسع هذه الصفقة من وجود «جي إف إتش» في الولايات المتحدة في إطار تركيزها على الأسواق الجذابة والدفاعية. يأتي ذلك في أعقاب الاستحواذ المبكر في مايو 2022 على «إس كيو لإدارة الأصول» ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة متخصصة في سكن الطلاب في الولايات والمدن الأمريكية الرئيسية.

ومن خلال الاستحواذ على «بيج سكاي» ترسخ «جي إف إتش» وجودها القوي في سوق الرعاية الصحية الدفاعي المتنامي، مما يجعلها واحدة من أوائل الرواد في المنطقة لخوض هذا القطاع. تتمتع «بيج سكاي» بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في الاستثمار وإدارة أصول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مع أكثر من ملياري دولار في قيمة المعاملات التراكمية و130 من المرافق الطبية.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: «نتطلع إلى هذه الشراكة مع شركة راسخة متمرسة ومتميزة مثل «بيج سكاي» ونعتقد أنها تمنح «جي إف إتش» نهجاً فريداً للسوق من خلال الجمع بين خبراتنا الإقليمية ومعرفة «بيج سكاي» الواسعة في سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ستعزز هذه الشراكة عروضنا العقارية وتسمح لنا بتقديم منتجات فريدة وجذابة لمستثمرينا».

وأضاف: «يعتبر هذا الاستحواذ عاملاً أساسياً في النمو المستقبلي للمجموعة من خلال تزويدنا بفرق إدارة قوية قادرة على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا ومنحنا حضوراً محلياً، والذي يعد عنصراً رئيسياً للنجاح في السوق اليوم، كما سيعزز السجل الحافل لـ «بيج سكاي» أداءنا القوي في أسواق الولايات المتحدة، وأيضاً معرفتنا بالسوق هناك».

وتتمتع «بيج سكاي» بقدرات قوية في إيجاد أصول الرعاية الصحية واستحواذها وإدارتها مع التركيز بشكل خاص على العيادات الطبية وعقارات علوم الحياة. تسعى الشركة للحصول على مرافق طبية رائدة تتيح لها إضافة قيمة مباشرة لها من خلال إدارة نشطة ومعززة لهذه الأصول.

ويقود «بيج سكاي» المؤسس والرئيس التنفيذي جيسون إل. سينور، الذي يتمتع بسجل حافل في مجال الاستثمار في قطاع عقارات الرعاية الصحية، ويدعمه فريق إداري قوي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف نائل مصطفى: «نتطلع إلى التعاون مع جيسون وفريقه لتنمية المنصة وإيجاد طرق فريدة لتحقيق القيمة عبر مجموعة متنوعة من عقارات الرعاية الصحية. ستكون المنصة مفيدة في توفير عقارات ذات جودة مؤسسية لأفضل مجموعات المستشفيات والأطباء في الولايات المتحدة، ونعتقد أن قطاع عقارات الرعاية الصحية من خلال «بيج سكاي» سيقدم عوائد جذابة لمستثمرينا».

وتابع: «أكملت جي إف إتش الاستحواذ على محفظتي عيادتين طبيتين من خلال مشروع مشترك مع «بيج سكاي» تبلغ قيمته أكثر من 800 مليون دولار كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية المتمثلة في الاستحواذ على محافظ من الأصول الثابتة مدعومة بأساسيات السوق القوية والنمو التشغيلي. لدينا اعتقاد قوي بأن سوق الرعاية الصحية مؤهل جيداً لتحقيق نمو ثابت ومرن في أعقاب التحول في خدمات العيادات الخارجية والطلب لاحقاً على أصول العيادات الطبية عالية الجودة».

وقال جيسون إل. سينور، الرئيس التنفيذي لشركة «بيج سكاي»: إن وجود «جي إف إتش» كشريك قوي سيمكن «بيج سكاي» من تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية الفريدة للمستثمرين في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنها تتمتع بوضع جيد يمكنها من تنمية الأصول المدارة لديها وأن تصبح واحدة من أكبر المستثمرين العقاريين في مجال الرعاية الصحية من خلال الجمع بين إمكانات السوق لدينا ووصول «جي إف إتش» العالمي القوي.

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