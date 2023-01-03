الدولار يقفز قبل صدور محضر اجتماع الاتحادي واليورو يتراجع

المصدر: عواصم – وكالات

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قفز الدولار، اليوم، قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والمقرر صدوره غداً الأربعاء، بينما تراجع اليورو بسبب بيانات أشارت إلى هدوء الضغوط التضخمية.

أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي، بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية، بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.53% مقابل سلة من العملات، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.50%.

وانخفض اليورو أيضاً 0.74% إلى 1.0586 دولار، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الحكومية الألمانية أن ضغوط الأسعار هدأت في ديسمبر.

في غضون ذلك، ارتفع الين قليلاً خلال اليوم إلى 130.21، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى، خلال ستة أشهر عند 129.51 مقابل العملة الأمريكية.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم، في معاملات متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة من الصين، وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.25% إلى 84.84 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.43% إلى 79.11 دولاراً للبرميل، بعد أن فقدت أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023، وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض «كوفيد 19».

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19»، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج، وأثر سلباً على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد: إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين- وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي- تشهد جميعها تباطؤاً متزامناً، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤماً.

وتترقب الأسواق مزيداً من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي غداً الأربعاء، ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.

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