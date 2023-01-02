مقر «تويتر» الرئيس مهدد بالضياع

المصدر: البيان

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كشفت «كاليفورنيا بروبيرتي ترست»، مالك المبنى الذي يضم المقر الرئيس لشركة «تويتر»، أن مقر الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك مهدد بالضياع.

وأوضحت أنها أقامت دعوى قضائية ضد «تويتر» بسبب تخلفها عن دفع الإيجار البالغ 136.250 دولاراً، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن صحيفة «نيويورك تايمز».

وذكرت أنها أخطرت «تويتر»، في 16 ديسمبر الماضي، بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق الواقع في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.

وأكدت، في شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، أن «تويتر» لم تمتثل للأمر.

وتوقفت «تويتر» أسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولاراً مقابل رحلات الطيران التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في «تويتر».

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