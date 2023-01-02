ألمانيا تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

المصدر: (برلين - د ب أ)

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توقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل دائم. وقال ليندنر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس، إن الغاز عبر محطات الغاز المسال أغلى من الغاز الروسي عبر الأنابيب لأسباب لوجستية.

وأشار الوزير الألماني إلى أن مستوى الأسعار سيظل مرتفعاً، وفقاً لتقديره، «ولكن دون الوصول إلى قفزات مدمرة».

وناشد ليندنر الحكومة الألمانية إلغاء حظر التكسير الهيدروجيني من أجل دعم إنتاج الغاز المحلي، وقال: «هناك لجنة خبراء مستقلة بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أكدت في عام 2021 أن هذه التقنية مسؤولة. يجب رفع الحظر». وأكد وزير المالية الألماني توقع الحكومة الاتحادية بشأن تراجع طفيف في معدلات التضخم، وقال: «نتوقع لعام 2023 نسبة 7%، ولكن المعدل سينخفض في عام 2024 وبعدها، وفقاً للتوقعات».

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