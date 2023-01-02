صندوق النقد يتوقع ركوداً في ثلث الاقتصاد العالمي

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصادات العالمية، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسة للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت جورجيفا لبرنامج (واجهة الأمة) الإخباري على قناة سي.بي.إس، إن العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا». وأضافت «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز