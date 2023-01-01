الأسهم العالمية تتكبد أكبر خسائر سنوية منذ 2008

المصدر: أبوظبي - وام

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ودعت أسواق الأسهم العالمية العام الماضي (2022) بخسائر حادة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية أكبر خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة 7 مرات إلى نطاق بين 4.25 و4.5 % ، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي و75 نقطة أساس في نوفمبر وسبتمبر ويوليو ويونيو الماضية في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة حينها منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام ذاته.

وتكبدت الأسهم الصينية أسوأ خسارة سنوية منذ عام 2018، متأثرة بعوامل عدة ومن ذلك سياسة «كوفيد 19»، وأزمة العقارات وتشديد الاحتياط الفيدرالي السياسة النقدية، بينما سجلت الأسهم اليابانية أول خسارة سنوية منذ 4 أعوام، فيما حققت الأسهم الأوروبية العام الماضي أسوأ أداء منذ 2018.

وول ستريت

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة وول ستريت الأمريكية في 2022 بـ 19.4 % أو ما يعادل 926.7 نقطة ليصل إلى 3839.5 نقطة مقابل 4766.18 نقطة في مستواه السابق نهاية 2021.

وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 8.8 % فاقداً 3191 نقطة ليبلغ مستوى 33147.2 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 36338.3 نقطة، في حين خسر مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 5178.5 نقطة أو ما نسبته 33.1 % وصولاً إلى 10466.48 نقطة مقابل 15644.97 نقطة.

الأسواق الأوروبية

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «داكس» الألماني في 2022 بـ 12.3 % تعادل 1961 نقطة ليصل إلى مستوى 13923.59 نقطة مقابل مستواه السابق عند 15884.86 نقطة في نهاية 2021.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بـ 13.1 % توازي 63.8 نقطة ليبلغ مستوى 424.89 نقطة مقابل 488.71 نقطة، بينما تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 11.9 % تعادل 512 نقطة ليقفل عند 3793.6 نقطة مقابل 4306.07 نقاط في نهاية 2021.

وخسر مؤشر «كاك» الفرنسي 679 نقطة أو ما نسبته 9.5 % ليصل إلى 6473.7 نقطة بعد أن كان يتداول عند 7153.03 نقطة في نهاية العام الماضي، في حين سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الارتفاع الوحيد بين الأسواق الأوروبية ولكن بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % توازي 67 نقطة ليصل إلى مستوى 7451.74 نقطة مقارنة بمستواه السابق عند 7384.54 نقطة.

الأسواق الآسيوية

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، هبط مؤشر «نيكاي» الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية في عام 2022 بـ 9.4 % أو ما يعادل 2697.2 نقطة ليغلق عند 26094.5 نقطة، بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بـ 5.1 % توازي 100.6 نقطة ليصل إلى 1891.7 نقطة.

وانخفض مؤشر «إس إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنحو 550.5 نقطة أو ما نسبته 15.1 % ليقفل عند 3089.26 نقطة، فيما أقفل مؤشر «هانج سينج» متراجعاً بنحو 15.5% تعادل 3616.3 نقطة ليصل إلى مستوى 19781.4 نقطة.

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