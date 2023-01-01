الأردن يخفض أسعار الوقود

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قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن، أمس، تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين بنوعيه لشهر يناير الجاري.

وقالت اللجنة، في قرار أصدرته، أمس، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 75 فلساً، وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلساً للتر، بدلاً من 895 فلساً للتر، وتخفيض سعر الغاز بمقدار 75 فلساً، ليصبح 785 فلساً بدلاً من 860 فلساً للتر.

ويأتي القرار انعكاساً لمعدل الأسعار العالمية خلال ديسمبر الماضي، مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار.

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