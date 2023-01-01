الروبل ينهي العام على صعود أمام الدولار واليورو

المصدر: موسكو - وام

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ارتفع سعر صرف العملة الروسية «الروبل» أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو أمس.

وخلال التعاملات العاصمة الروسية «موسكو»، وبحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.64 كوبيكا ليصل إلى 70.34، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بواقع 42 كوبيك ليبلغ 75.66 روبل (الروبل = 100 كوبيك). وفي بورصة موسكو، ارتفع في وقت سابق مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل 0.33% إلى 2154. 12 نقطة، وكذلك صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار 3.61 % ليبلغ 970.6 نقطة.

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