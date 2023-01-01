10 % مكاسب «برنت» 2022 والخام الأمريكي يرتفع 7 %

المصدر: لندن - رويترز

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تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام الجمعة محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام أول من أمس بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3 % ليبلغ عند التسوية 85.91 دولاراً للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولاراً للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4 %.

وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10 % بعدما قفز 50 % في 2021 وارتفع الخام الأمريكي حوالي 7 % في 2022 بعدما زاد 55 % العام الماضي. وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة «كوفيد 19» الطلب على الوقود. ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.

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