النفط نحو إنهاء 2022 على ارتفاع للعام الثاني

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب بينروسيا وأوكرانيا وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.وارتفعت أسعار الخام في مارس، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولاراً في أعلى مستوى منذ 2008 بعدما أثارت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وتراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من 2022 بفعل مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 % إلى 83.78 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.4 % إلى 78.71 دولاراً.

وبالنسبة للعام بأكمله يتجه برنت صوب زيادة 8 % بعدما قفز 50 % في 2021 ويتجه الخام الأمريكي نحو تسجيل زيادة 4.6 % في 2022 بعد ارتفاعه 55 % في العام السابق. وتراجع الخامان في 2020 بسبب تأثر الطلب سلباً من تداعيات الجائحة.

وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار.

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