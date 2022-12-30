إضراب يلغي عشرات الرحلات الجوية في بلجيكا

المصدر: أ ف ب

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بدأ طاقم شركة رايان إير للطيران في بلجيكا، اليوم، إضراباً لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع عطلة رأس السنة الجديدة، ما تسبّب في إلغاء عشرات الرحلات.

وقال فيليب فيردونك، مدير مطار شارلروا، ثاني مطار في بلجيكا من حيث حركة الركاب، إن رايان إير ألغت 48 رحلة اليوم.

وأوضح فيردونك أن نحو 22 ألف مسافر سيتأثرون بهذا الإضراب على مدى الأيام الثلاثة.

وتشغّل الشركة الإيرلندية 15 طائرة من بلجيكا، ولا يُتوقع أن يؤثر الإضراب في رحلاتها المنطلقة من دول أخرى.

وسبق أن نفّذ موظفو رايان إير عدّة إضرابات في بلجيكا هذا العام، وهم يتهمون الشركة خصوصاً بالضغط غير القانوني على الموظفين للعمل من وقت لآخر في مطارات أخرى في أنحاء أوروبا، وخاصة في دبلن.

وتعتزم النقابات تنفيذ إضراب آخر في عطلة نهاية الأسبوع في 7 و8 يناير.

ويمر عبر مطار شارلروا الذي تنطق منه رحلات لأكثر من 190 وجهة معظمها في حوض البحر الأبيض المتوسط، نحو ثمانية ملايين مسافر سنوياً، وهو الثاني في بلجيكا بعد مطار بروكسل زافنتم.

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