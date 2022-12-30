ارتفاع مبيعات هواوي الصينية في الربع الثالث رغم القيود الأمريكية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت شركة هواوي تكنولوجيز للإلكترونيات نموا في المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك للربع الثالث على التوالي، رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيات الأمريكية الجديدة للشركة الصينية العملاقة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، ارتفعت مبيعات هواوي خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 2ر7% لتصل إلى 191 مليار يوان (4ر27 مليار دولار)، بفضل مصادر الدخل الجديدة من قطاعات مثل السيارات الذكية وخدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت هواوي، التي تتخذ من مدينة شينزين بجنوب الصين مقرا لها، أن حجم مبيعاتها السنوية بلغ 9ر636 مليار يوان في 2022، في زيادة هامشية مقارنة بالعام السابق عليه.

وذكرت بلومبرغ أن هواوي تحاول فتح أسواق ومجالات عمل جديدة بعد تضرر قطاع الهواتف الذكية في الشركة من قيود التصدير الأمريكية.

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، حذر إيريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب موظفيه من حالة غموض في 2023، مشيرا إلى أن الطلب على التكنولوجيات التي تنتجها الشركة على المدى الأطول لا يزال ثابتا، دون أن يحدد الإجراءات التي قد تلجأ إليها الشركة للتغلب على مشكلة قيود التصدير الأمريكية.

وقال شو: "في عام 2022، نجحنا في انتشال أنفسنا من وضعية الأزمة... أصبحت القيود الأمريكية هي النسق الطبيعي بالنسبة لنا... وعدنا لأوضاع العمل المعتادة"، مضيفا أن "الاقتصاد الكلي قد يكون مشوبا بالغموض، ولكن يمكننا أن نتيقن من أن الرقمنة وإزالة الكربون هي الطريق للمضي قدما، وأنهما السبيل نحو الفرص المستقبلية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز