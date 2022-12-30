النفط يتراجع بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب

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تراجعت أسعار النفط أمس الخميس للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب، مع دراسة مزيد من الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين في ظل انتشار عدوى كوفيد-19 في الدولة، أكبر مستورد للخام في العالم.

وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير دولارا، أو 1.2 بالمئة عند التسوية، إلى 82.26 دولار للبرميل. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 78.40 دولار للبرميل.

وتدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين. وفرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد على الوافدين منها.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وعلى الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، فقد كان التقرير "إيجابيا" وأظهر "انتعاشا قويا" في الطلب الضمني على الوقود، مما أدى إلى سحب كميات كبيرة من المنتجات المكررة، وفقا لما ذكره جيوفاني ستونوفو من بنك (يو.بي.إس) السويسري.

وقلصت عقود النفط الخسائر مع تراجع الدولار في ظل قلق المستثمرين من رفع أسعار الفائدة.

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