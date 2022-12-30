بيانات إعانة البطالة الأمريكية تدعم «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية التعاملات على ارتفاع، أمس، حيث خففت بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ بسوق العمل المخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 145.72 نقطة أو 0.44 % إلى 33.021.43 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.23 نقطة أو 0.59 % إلى 3805.45 نقطة. كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 108.17 نقطة أو 1.06 % إلى 10321.46 نقطة في بداية التعامل. وتراجعت الأسهم الأوروبية وسط تداولات محدودة خلال فترة العطلات، فيما تقترب الأسواق من نهاية عام صعب عانت فيه من توترات جيوسياسية ومخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي على خلفية قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 % وبالنسبة للعام ككل، هبط نحو12.8 %. وهبطت أسهم الطاقة 0.6 % وشركات التعدين 0.3 % مقتفية أثر أسعار السلع الأولية.

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على تراجع بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو 3 أشهر خلال الجلسة مقتفياً أثر الأداء الضعيف لوول ستريت، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاضات.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.93 % بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.72 % إلى 1895.27 نقطة.

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