النفط يتراجع بضغط زيادة إصابات «كورونا» في الصين

المصدر: لندن - رويترز

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قلصت أسعار النفط خسائرها، بعد انخفاضها بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ عوض ضعف الدولار جزئياً المخاوف من ضعف الطلب، بعد ارتفاع حالات «كوفيد 19» في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 96 سنتاً، أو 1.15% إلى 82.30 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وتراجعت عقود تسليم مارس الأكثر نشاطاً 1.2% إلى 82.98 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت بما يزيد على دولارين في وقت سابق من الجلسة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.43% إلى 77.83 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 76.79 دولاراً. وقلصت العقود الخسائر مع تراجع الدولار، في ظل قلق المستثمرين في نهاية العام مع تلاشي التفاؤل الأولي، بشأن إعادة فتح الاقتصاد في الصين. وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، اعتباراً من الأول من فبراير لمدة 5 أشهر إلى الدول، التي تلتزم بسقف السعر الغربي.

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