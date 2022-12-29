الذهب يوسع مكاسبه مع تراجع الدولار بعد بيانات أمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعدما أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة لأول مرة إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكية، فيما خفف القلق من زيادات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت تسعة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1816.21 دولاراً للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1711 بتوقيت جرينتش. وتحولت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى الصعود، لترتفع 0.4 % إلى 1823.50 دولاراً.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق الاستراتيجيين لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إن البيانات الأمريكية أدت إلى بعض الضعف في الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة، مما تسبب في تحول اتجاه الذهب، مضيفاً أن التعاملات كانت ضعيفة من حيث الحجم بسبب عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2 % إلى 24 دولاراً وصعد البلاتين 4.3 % إلى 1050.70 دولاراً، كما زاد البلاديوم 2.4 % إلى 1827.13 دولاراً.

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