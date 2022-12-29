الأسهم الأوروبية تتباين وتتجه نحو تسجيل خسائر سنوية

المصدر: وام

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، مع اتجاهها نحو تسجيل خسائر سنوية مع نهاية العام 2022.

وبحلول الساعة 02:01 مساءً بتوقيت الإمارات، نزل مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.09 نقطة ليصل عند مستوى 427.37 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.28% أو ما يوازي 20.9 نقطة ليبلغ مستوى 7476.25 نقطة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.2% ما يعادل 7.47 نقطة ليبلغ مستوى 3815.83 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 3.13 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6513.62 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.21% أو ما يوازي 29.5 نقطة ليصل إلى 13955.21 نقطة.

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