طائرة "سي 919" الصينية تبدأ رحلاتها التجريبية

المصدر: البيان

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أكملت طائرة الركاب الصينية من الحجم الكبير سي 919 أولى رحلاتها التجريبية أول أمس الاثنين، حيث أقلعت من مطار شانغهاي وهبطت في مطار في بكين، بحسب وكالة "شينخوا".

يمثل ذلك بداية سلسلة من الرحلات التجريبية لمدة 100 ساعة طيران، والتي ستستمر حتى منتصف فبراير 2023، إذ ستعمل عملية الاختبار على التحقق بشكل شامل من موثوقية طائرة سي 919 مع وضع التشغيل التجاري في الاعتبار، رامية إلى ضمان سلامتها وكفاءتها.

تعد طائرة سي 919 أول طائرة ركاب نفاثة من الحجم الكبير مطورة محليا في الصين.

قالت شركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية، المشغل المسؤول عن تنفيذ الرحلات التجريبية لطائرة سي 919، إن عملية التحقق من سلامة الطائرة لمدة 100 ساعة طيران ستشهد هبوط الطائرة في عدة مدن في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بكين وتشنغدو وشيآن وهايكو وتشينغداو.

تم تسليم أول طائرة من طراز سي 919 لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الشركة أن المجموعة الأولى من الطيارين ومضيفات الطيران وموظفي الصيانة أكملوا تدريبهم، وتم إجراء تدريب إضافي للموظفين في المناصب الرئيسية.

وستقوم الهيئة الصينية للطيران المدني بمراجعة نتائج الرحلات التجريبية والتحقق منها، وسيتم إصدار تصريح بتشغيل طائرة سي 919 لشركة الطيران إذا ثبت أن نتائج الاختبار مُرضية.

ومن المتوقع أن تبدأ الخطوط الجوية الصينية الشرقية تشغيل الطائرة تجاريا في ربيع العام 2023.

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