5 عمالقة في «ناسداك» يفقدون 3.3 تريليونات دولار في 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعات حادة على مدار العام الجاري، وكانت أسهم الشركات التقنية الأمريكية الأكثر تضرراً. وبحسب إحصائية صادرة عن شركة «فاكتسيت» الأمريكية المتخصصة في تحليل البيانات، فإن خمساً من كبريات الشركات المُدرجة في مؤشر «ناسداك المُركّب» لشركات التقنية الأمريكية قد فقدت مُجتمعة 3.346 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في 2022.

وأفادت الإحصائية بأن «أمازون»، عملاق التسوق الإلكتروني، كانت أولى الشركات المتضررة وأكثرها تضرراً، إذ فقدت 805 مليارات دولار من قيمتها السوقية في 2022، لتتراجع قيمتها السوقية في 21 ديسمبر 2022 إلى 886 مليار دولار، بالمقارنة بـ1.691 تريليون دولار في 31 ديسمبر 2021، أي أن قيمتها السوقية تراجعت بنحو 48%، في غضون عام واحد فقط.

وفي الفترة ذاتها، كانت «أبل» ثاني أكبر الشركات المتضررة، إذ فقدت 753 مليار دولار من قيمتها السوقية، بنسبة 24%.

وجاءت «مايكروسوفت» في المركز الثالث في حجم الخسائر في قيمتها السوقية في الفترة المذكورة نفسها، إذ فقدت 700 مليار دولار، بنسبة تراجع 27%.

وكانت «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية رابع أكبر الخاسرين في قيمتها السوقية، إذ فقدت 622 مليار دولار، إلا أن نسبة الخسارة كانت فادحة، إذ تجاوزت النصف، وبلغت تحديداً 61%.

وبنسبة خسارة هي الأكبر بين الشركات الخمس، جاءت «ميتا»، (فيسبوك سابقاً)، في المركز الخامس من ناحية قيمة التراجع في قيمتها السوقية، إذ فقدت 466 مليار دولار، وأما نسبة الخسارة، فقد بلغت 64%.

ومن اللافت، أن خسائر الشركات الخمس المذكورة أعلاه في 2022 استناداً إلى النسب المئوية تفوق خسائر الشركات كافة المُدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» في العام نفسه، والتي بلغت نسب خسائرها مُجتمعة 19%، بحسب ما أوردت «فاكتسيت» في التقرير المُرفق بإحصائيتها.

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