كوريا الجنوبية تعتزم بيع سندات حكومية بقيمة 131.5 مليار دولار العام المقبل

المصدر: د ب ا

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قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس الاثنين، إن كوريا الجنوبية تخطط لبيع سندات حكومية بقيمة 8ر167 ترليون وون ( 5ر131 مليار دولار أمريكي) في العام المقبل.

وتمثل هذه القيمة انخفاضا بمقدار 800 مليار وون عن هذا العام، حيث تم بيع سندات بقيمة 6ر168 ترليون وون، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط لبيع ما قيمته الصافية 5ر61 ترليون وون من السندات الحكومية في العام المقبل، مقارنة بـ 8ر104 ترليون وون لهذا العام. وتخطط الحكومة لإعادة تمويل السندات بقيمة 3ر106 ترليون وون في العام 2023، مقارنة بـ 6ر72 ترليون وون لهذا العام.

وفي الربع الأول من العام، تخطط الحكومة لبيع سندات بقيمة تتراوح بين 42 ترليون وون و48 ترليون وون، مقارنة بـ 3ر53 ترليون وون تم بيعها في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام.

وقالت وزارة المالية في بيان: "في العام 2023، قد تدخل سياسات التشديد النقدي العالمية المرحلة النهائية في أعقاب تباطؤ التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الركود"،بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت وزارة المالية أن السوق المالية لكوريا الجنوبية قد تعاني من تقلبات أقل حدة في العام 2023 مقارنة بهذا العام، مع تراجع الضغوط التضخمية أيضًا.

وسيتم إصدار حوالي 30% من إجمالي بيع الديون بآجال استحقاق تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات، في حين ستشكل سندات الخزانة التي تستحق السداد خلال 5 أو 10 سنوات حوالي 35% من الإجمالي. وستكون البقية عبارة عن سندات حكومية ذات أجل استحقاق يبلغ 20 عاما أو أكثر.

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