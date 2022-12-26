الكرون السويدي يسجل أسوأ أداء بين أقوى 10 عملات هذا العام

المصدر: د ب ا

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أصبح الكرون السويدي صاحب أسوأ أداء بين العملات العشرة الأقوى في العالم هذا العام حتى الآن، إذ تراجع بنسبة 88ر13% أمام الدولار، ويتم التداول عليه مقابل العملة الأمريكية عند 51ر10 كرون للدولار.

وكان أداء الكرون السويدي أقل من مؤشر بلومبرغ للدولار في المعاملات الفورية بمقدار 87ر20 نقطة مئوية.

ومن بين العملات ضعيفة الأداء من بين العملات العشرة الأقوى في العالم، الين الياباني الذي تراجع بنسبة 4ر13% مقابل الدولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 90ر10%.

بينما كان من بين العملات الأقوى أداء، الفرنك السويسري الذي انخفض بنسبة 14ر2% أمام الدولار هذا العام حتى الآن، وتراجع الكرون الدنماركي بنسبة 60ر6% واليورو بنفس النسبة.

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