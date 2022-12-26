تحذير ألماني من نزاع تجاري مع واشنطن

المصدر: برلين - د ب أ

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حذرت أوساط اقتصادية ألمانية من الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): آخر ما قد نحتاجه هو الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. في ظل الوضع العالمي الراهن زادت أهمية التعاون عبر الأطلسي عما كانت عليه في أي وقت مضى.

وتابع روسفورم إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إيجاد إجابة ذكية تتعلق بالسياسة الصناعية والتركيز على الابتكارات والتقنيات المستقبلية، كرد فعل على القانون الأمريكي لخفض التضخم، ولا يتعين عليه القيام بقعقة سيوف كاذبة.

وقال روسفورم إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ببساطة لا يمتلك العضلات اللازمة لذلك.

ومن جانبه، دعا رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان لوضع أجندة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة.

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