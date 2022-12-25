«سافران» تدفع 17 مليون دولار لتسوية قضية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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تعتزم مجموعة «سافران» الفرنسية دفع 17,2 مليون دولار لحلّ خلاف مع وزارة العدل الأمريكية بشأن رشاوى دفعها فرعاها في الصين قبل أن تشتريهما الشركة المصنّعة لمحرّكات الطائرات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وينبغي لـ«سافران» أن تعيد أرباح عقود حصلت عليها بالفساد، لكنها لن تخضع لملاحقات قضائية، وفق ما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» بالاستناد إلى رسالة لوزارة العدل الأمريكية.

وجرت الوقائع في اثنين من فروع المجموعة الفرنسية المصنّعة لمحرّكات الطائرات هما «مونوغرام سيستمز» ووحدته الألمانية «إيفاك» (Evac ) قبل أن تشتريهما «سافران». وقال المحققون إن «سافران» تعاونت مع المحققين.

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