«تويتر» يسمح للمستخدمين بإيقاف خاصية عدد المشاهدات

المصدر: واشنطن - د ب أ

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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن موقع «تويتر» سيقوم بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم إطلاقها مؤخراً، ما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها، إذا رغبوا في ذلك.

تعليق ماسك جاء في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» رداً على تعليق مستخدم على التصميم الجديد، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وقال إيلون ماسك: «سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعداد لإيقاف التشغيل، لكنني أعتقد أن الجميع تقريباً

سيحبونها»، في إشارة إلى الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريداتهم.

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