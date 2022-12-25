عضو بالمركزي الأوروبي تدعو إلى تحريك الفائدة لكبح التضخم

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أنه يتعين تحريك معدلات الفائدة لإيصال التضخم إلى النسبة المستهدفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شنابل في مقابلة مع صحيفة فرانكفورت ألجماينه تسايتونج أجريت في 16 ديسمبر ونشرت أمس، إن خطر المبالغة في السياسات من جانب البنك المركزي الأوروبي «لا يزال محدوداً حيث إن معدلات الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة للغاية».

وأجريت المقابلة بعد يوم من أحدث اجتماع بشأن السياسات يعقده البنك المركزي.

وبالتحدث عن سلسلة الزيادات الأربع في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، قالت شنابل إن البنك المركزي يفعل كل «ما هو ضروري» لإعادة التضخم إلى 2 %.

ورددت موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي قالت إن زيادة معدلات الفائدة سوف تستمر «لفترة من الوقت».

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