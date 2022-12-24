النفط يرتفع 2 % بدفعة من مخاوف الإمدادات

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط 2 % أمس بدفعة من توقعات بانخفاض في إمدادات الخام الروسي ما ساعد على تخطي أثر مخاوف من تلقي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لضربة بسبب عاصفة شتوية وشيكة مما أضر بخطط السفر في موسم العطلات. وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 1.40 دولار بما يعادل 1.70 % إلى 82.38 دولاراً للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو ما يقارب 2 % إلى 78.98 دولاراً للبرميل، والخامان في سبيلهما لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 %في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفاً لأسعار الخام الروسي، وفقاً لمتعاملين وحسابات رويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي أمس إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بين 5 و7 % في مطلع 2023 رداً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

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