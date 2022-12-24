الذهب يرتفع مع ترقّب بيانات أمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما يترقّب المتعاملون بيانات التضخم لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة. وخلال التعاملات ارتفعت أسعار الذهب 0.3 % إلى 1798.01 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1807.00 دولارات.

وزادت الفضة 0.7 % إلى 23.74 دولاراً، وارتفع البلاتين 3.8 % إلى 1014.93 دولاراً وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1686.38 دولاراً.

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