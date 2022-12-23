كوريا الجنوبية تسجل أكبر انخفاض في أسعار المنازل عالمياً في الربع الثالث

المصدر: يونهاب

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في حين أن أسعار المنازل لا تزال تظهر اتجاها تصاعديا في العديد من الدول، انخفضت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية بأكبر نسبة في العالم.

ووفقا لمؤشر أسعار المنازل العالمي، الذي نشرته شركة "نايت فرانك" البريطانية للدراسات العقارية اليوم الجمعة، انخفضت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وعلى أساس نمو السعر الاسمي، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأخير من بين 56 بلدا.

وأعلنت "نايت فرانك" مؤشر أسعار المنازل العالمي كل ربع سنة بناء على إحصائيات من السلطات في كل دولة، مثل خدمة المعلومات الإحصائية الكورية(KOSIS).

وانخفضت أسعار المنازل في 6 بلدان فقط، بما في ذلك كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وبيرو والصين ونيوزيلندا، في حين ارتفعت أسعار المنازل في 21 بلدا بنسبة أكثر من 10%.

وعلى أساس نمو السعر الحقيقي المعدل للتضخم، انخفضت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية بنسبة 12.4% في الربع الثالث وهو أكبر من انخفاض 0.9% في الربع الثاني.

بالنظر إلى أن أوكرانيا، التي انخفضت أسعار المنازل فيها، بنسبة 19.8%، متأثرة من حالة حرب، فقد انخفضت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية أكثر على أساس نمو السعر الحقيقي المعدل للتضخم.

وارتفعت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية بنحو 40% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021.

وقال مسؤول في "نايت فرانك"، إن معدل الانخفاض في أسعار المنازل في كوريا الجنوبية أصبح أكبر في مؤشر أكتوبر، مسجلا 11.7%، مضيفا أن رفع أسعار الفائدة بـ 9 مرات منذ أغسطس من العام الماضي، وتباطؤ الاقتصاد، والمخاوف بشأن ديون الأسر أدت إلى التردد في شراء العقارات.

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