النفط يواصل الصعود بدعم تراجع المخزونات

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعاصفة شتوية. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو ما يعادل 0.9 %، إلى 82.94 دولاراً، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 % في الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر بعدما ارتفعت 81 سنتاً أو ما يعادل 1 % إلى 79.10 دولاراً.

وقفزت عقود الخامين الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات خلافاً لتوقعات ارتفاعها.

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