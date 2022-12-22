"النقد الدولي": أوكرانيا تحتاج مساعدة بقيمة 57 مليار دولار

المصدر: د ب ا

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قال صندوق النقد الدولي في مذكرة تفاهم مع الحكومة الأوكرانية نٌشرت على موقعه الإلكتروني إن الاحتياجات النقدية الخارجية لأوكرانيا العام المقبل سوف تبلغ 39.5 مليار دولار على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المذكرة جاء فيها أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تحتاج أوكرانيا لنحو 57 مليار دولار، مما يعكس" الغموض الكبير وارتفاع ضغوط الإنفاق".

وجاء في المذكرة أن الاقتصاد الأوكراني انكمش بنسبة 40.5% خلال الربع الرابع وبنسبة 33% خلال عام 2022.

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