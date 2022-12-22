أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الرابع

المصدر: د ب ا

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واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع المخزون الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار.

ويتابع التجار تداعيات قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف قدره 60 دولارا لبرميل صادرات النفط الروسي في إطار العقوبات الدولية ضد موسكو.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى حوالي 79 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر 5% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 9ر5 ملايين برميل، ليصل إجمالي المخزون الأمريكي لأقل مستوياته في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة العملة الأمريكية، وهو ما يجعل السلع في الأسواق العالمية أكثر جاذبية بالنسبة للدول الأخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنسبة 5ر0% إلى 70ر78 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4ر0% إلى 55ر82 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل.

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