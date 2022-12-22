إيلون ماسك: سأتنحى عن رئاسة «تويتر» بعد إيجاد بديل «غبي»

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قال إيلون ماسك إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ «تويتر» بعد إيجاد بديل. وكتب ماسك في تغريدة: «سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصاً غبياً بما يكفي لتولي الوظيفة، بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم». وهذه أول مرة يشير فيها ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي أطلقه الملياردير على تنحيه.

وتزايدت منذ أسابيع الدعوات في وول ستريت إلى تنحي ماسك، وفي الآونة الأخيرة تساءل متعاملون على سهم «تسلا» عن تركيز الملياردير على منصة التواصل وما إذا كان ذلك يصرف انتباهه عن توجيه أعمال السيارات الكهربائية بشكل صحيح، حيث يلعب دوراً محورياً في تصميم وهندسة المنتج. واعترف ماسك بنفسه بأن لديه أشياء كثيرة تشغله، وقال إنه سيبحث عن مدير تنفيذي لكنه قال إنه لا يوجد خليفة له. (نيويورك - رويترز)

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