في تحرك مفاجىء.. بنك اليابان المركزي يعدّل سياسته النقدية

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عدل بنك اليابان المركزي في تحرك مفاجئ سياسته النقدية.

فقد قرر بنك اليابان زيادة فوائد السندات الحكومية، التي أجلها عشر سنوات، بالقول إن نطاق الفائدة السابقة قد يلحق الضرر بآليات السوق.

وسيتحرك نطاق الفائدة الآن بين موجب وسالب 0.5%. وكان نطاق الفائدة سابقا بين موجب وسالب 0.25%، وفق موقع "اليابان بالعربي".

وجاء هذا القرار وسط ضغوط تواجهها اليابان لزيادة أسعار الفائدة، لأن بنوكا مركزية أخرى تزيد أسعار فائدتها.

ويقول بنك اليابان المركزي إن نطاق سعر الفائدة السابق الذي قرره كان ضيقا جدا وقد يؤدي ذلك إلى تضرر آليات السوق.

وأبقى أعضاء مجلس الإدارة على الفوائد قصيرة الأجل في نطاق السالب.

وسيزيد بنك اليابان المركزي أيضا مشترياته الشهرية للسندات الحكومية لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند حوالي 0%.

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