المطارات الأوروبية تتوقع تعافياً حذراً لأعداد المسافرين

المصدر: بروكسل - رويترز

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قالت هيئة تمثل المطارات الأوروبية إنها عدلت توقيت التوقعات بالتعافي الكامل في أعداد المسافرين على الخطوط الجوية في أوروبا إلى عام 2025 من 2024، في مراجعة للنظرة المتفائلة للقطاع بعد جائحة فيروس كورونا.

وتنذر تصريحات المجلس الدولي للمطارات في أوروبا بتوقعات حذرة تفوق سلبياتها الإيجابيات، وسط مخاوف أوروبا من ركود يلوح في الأفق واستمرار محاربة التضخم الذي يزيد على 10 %، إضافة إلى تداعيات أزمة أوكرانيا.

وأشارت تقارير هذا الشهر إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون قد بلغ ذروته، لكنه سينحسر ببطء شديد لدرجة أنه قد يستغرق سنوات قبل أن يعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.

وكان محللون توقعوا في وقت سابق أن يستمر المستهلكون في رحلات قضاء العطلات، حتى في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة،

لكن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا وجهات أخرى تقول إنه لا تزال هناك ضبابية، بما في ذلك التعافي البطيء للسفر بغرض الأعمال والمزيد من الاضطرابات الاقتصادية المفاجئة، والتي يمكن أن تؤثر على القطاع. وبالنسبة للمطارات على وجه الخصوص، من الممكن أن تشكل الرسوم الحكومية عاملاً مزعجاً.

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