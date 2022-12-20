رفع قيود «كوفيد» في الصين يصعد بالنفط

المصدر: لندن – رويترز

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استعادت أسعار النفط قوتها، أمس، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود «كوفيد 19»، وتعافي الطلب على النفط، والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أول موجة من 3 موجات متوقعة لحالات «كوفيد 19» بعد أن خففت قيود التنقل، لكنها قالت إنها تعتزم تكثيف دعم الأنشطة الاقتصادية في 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو 0.8% إلى 79.69 دولاراً خلال التعاملات، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي 75.14 دولاراً بارتفاع 85 سنتاً أو 1.1%.

وارتفع النفط إلى مستويات قياسية هذا العام مسجلاً 147 دولاراً للبرميل، بسبب الحرب بين روسيا أوكرانيا في فبراير ومحا النفط منذ ذلك الحين أغلب مكاسبه للعام، بطغط مخاوف الركود العالمي.

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