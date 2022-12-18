الصين تتوقع تسارع وتيرة النمو في 2023

المصدر: بكين - د ب أ

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ذكرت شبكة تلفزيون الصين (سي سي تي في)، نقلاً عن مسؤول بارز في قطاع التخطيط، أمس، أن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل، مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنشيط الاستهلاك المحلي، ودعم الشركات الخاصة.

وقال هان وينشو، المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، في منتدى، إن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو، سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى.

صفر كوفيد

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك المحلي، ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة صفر كوفيد التقييدية، وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.

ودفع هذا التوجه بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، إلى زيادة توقعاتها للاقتصاد الصيني في 2023، حتى في الوقت الذي تلقي فيه زيادة في حصيلة كوفيد بظلالها على التوقعات على المدي القريب.

الاستهلاك المحلي

من جانب آخر، تعهدت الصين بتنشيط الاستهلاك، ودعم الشركات الخاصة، مع تحول بكين نحو دعم النمو، بعد التخلي عن سياستها «صفر كوفيد».

وذكر زعماء كبار، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، أن استعادة وتوسيع نطاق الاستهلاك، يتعين أن «يتخذ الأسبقية»، فيما كانوا يختتمون اجتماعاً يحدد أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2023، طبقاً لبيان صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتعهد القادة الصينيون بتشجيع نمو القطاع الخاص، ودعم شركات المنصات، في الاضطلاع بدور ريادي في التنمية، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

ووفق ما شهد الاجتماع «سيتم القيام بالعديد من الأعمال الاقتصادية العام المقبل». وأضاف «يتعين أن نبدأ بتحسين التوقعات الاجتماعية، ودعم الثقة في التنمية».

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