مكاسب أسبوعية للنفط و«برنت» بأكبر زيادة منذ مطلع أكتوبر

المصدر: (لندن – رويترز)

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أنهت أسعار النفط على مكاسب أسبوعية رغم تراجعها في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس.

وأنهى الخامان القياسيان تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومين بصعودهما في أول 3 أيام منه.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر الماضي، لكن تلك المكاسب جاءت بعد تكبدها أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس.

وهبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في ختام التعاملات أول من أمس وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4 %، لتبلغ 79.04 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار، أي 2.4 % لتبلغ 74.29 دولاراً للبرميل.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي لمكافحة التضخم.

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