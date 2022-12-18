مطالبات أمريكية بتنظيم العملات المشفرة

المصدر: واشنطن - الوكالات

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طالبت جهات تنظيمية أمريكية الكونجرس بسن تشريع لتنظيم السوق الفورية لأصول العملات المشفرة.

وقال مجلس مراقبة الاستقرار المالي في تقريره السنوي، إن الكونجرس بحاجة لتمرير تشريع يسمح للجهات التنظيمية بمراقبة أسواق الأصول المشفرة التي لا يمكن تصنيفها كأوراق مالية.

وشدد المجلس الذي تم إنشاؤه بعد الأزمة المالية لتقييم المخاطر المحتملة في النظام المالي على أن هناك حاجة لمعالجة أزمة استفادة الشركات من اللوائح الأكثر ملاءمة أو الأقل تشدداً في ولايات قضائية متعددة، للالتفاف على الرقابة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة. ووصف المجلس سوق العملات المشفرة بأنه مليء بالاحتيال والخداع، كما أنه فشل في الامتثال للقوانين الحالية، مع تقلبات حادة.

وكانت منصة «إف تي إكس» للعملات المشفرة قد تقدمت بطلب لإعلان الإفلاس في الشهر الماضي، بعد أزمة سيولة حادة وتدافع العملاء لسحب أموالهم، قبل أن تتهم السلطات الأمريكية مؤسسها «سام بانكمان فرايد» بالاحتيال.

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