«غولدمان ساكس» يعتزم شطب 4 آلاف وظيفة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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يعتزم مصرف غولدمان ساكس تسريح نحو 8 % من موظفيه أو قرابة 4 آلاف وظيفة، بحسب تقارير إعلامية، حيث يتوقع العملاق المصرفي تباطؤ النمو العالمي عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم خفض الوظائف أوائل عام 2023، وفقاً لتقارير نشرتها «سيمافور» و«سي ان بي سي» التي رجحت أن يكون أن الرقم النهائي أقل من 8 % في النهاية.

وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس إن عملية التسريح هذا العام ستكون أعمق من المعتاد في ضوء عدم اليقين الذي يظلل التوقعات الاقتصادية وتنامي القوة العاملة في غولدمان ساكس في السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد موظفي مصرف غولدمان ساكس 49.100 موظف في نهاية أكتوبر، بزيادة تبلغ 30 % مقارنة بنهاية عام 2019، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوظيف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشهد فيه غولدمان ساكس ومصارف استثمارية أخرى انخفاضاً كبيراً في الرسوم المرتبطة بالعروض العامة الأولية، إضافة إلى توقعات ضبابية فيما يتعلق بتقديم المشورة لعمليات الإندماج والاستحواذ عام 2023.

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