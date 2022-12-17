إلغاء وتأجيل أكثر من 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية السيئة

المصدر: وام

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شهدت حركة الطيران صباح اليوم في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية "موسكو" اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرِّحْلات بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتسبب تساقط الثلوج الكثيف والمستمر وانخفاض درجات الحرارة إلى إلغاء وتأجيل 41 رحلة جوية، حيث أجلت 6 رحلات وألغيت 10 رحلات أخرى في مطار "فنوكوفو"، وتأخرت 12 رحلة جوية وألغيت رحلة واحدة في مطار"دوموديدوفو"، وتأخرت 6 رِحْلات وألغيت 6 رِحْلات جوية أخرى في مطار "شيريميتيفو".

وتوقع رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، أن يصبح الوضع أكثر تعقيدا غدا في "موسكو" مع ازدياد تساقط الثلوج، حيث ترتفع التراكمات الثلجية إلى مستوى قياسي قد يصل ارتفاعها يوم الإثنين إلى 22 سم، وهو ما يعادل مستوى عام 1941 وستزداد إلى نهاية الاسبوع بأكثر من 10 سنتيمترات.

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