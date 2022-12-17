أكثر من 2700 .. مشروعات كبرى بـ 215 مليار دولار في الصين

المصدر: د ب ا

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أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى مخطط اقتصادي في البلاد، أن الصين وافقت على 106 مشروعات رئيسة باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها حوالي 5ر1 تريليون يوان (حوالي 9ر214 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية نوفمبر الماضي، في خضم جهودها لتوسيع الاستثمار الفعال.

وأضافت اللجنة في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت" أنه وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بدأت بالفعل أعمال البناء في أكثر من 2700 مشروع ممول من خلال الأدوات المالية السياساتية والتنموية في البلاد".

وتم تخصيص حصة استثمار سنوية بقيمة إجمالية تبلغ 640 مليار يوان، من ميزانية الحكومة المركزية، ووصل معدل المشاريع قيد الإنشاء إلى أعلى مستوى على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وقالت اللجنة إنها ستُسرّع وتيرة استخدام الأدوات المالية السياساتية والتنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية من أجل توسيع الاستثمار الفعال.

وأضافت: "مع تنفيذ الاستجابة المحسنة لـ كوفيد-19 والسياسات الداعمة للاقتصاد، من المتوقع أن تحافظ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على اتجاه تصاعدي".

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