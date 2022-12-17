النفط يتراجع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

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هبطت أسعار النفط، أمس، مع تقييم السوق تداعيات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، لكن الخام لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف تعطل الإمدادات وآمال انتعاش الطلب الصيني.

وأشار مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى أنه سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل ورفع بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي الفائدة لمكافحة التضخم. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.6 % إلى 79.13 دولاراً ونزلت عقود خام غرب تكساس 2.07 دولار أو 2.7 % إلى 74.04 دولاراً.

وانخفض الخامان القياسيان 2 % في الجلسة السابقة لكنهما في طريقهما نحو مكسب أسبوعي مع تلقي المعنويات بدعم شح محتمل في المعروض بعد إغلاق تي.سي إنرجي خط أنابيب كيستون بعد تسرب وتوقع نمو الطلب 2023.

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