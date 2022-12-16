كل ما تريد معرفته عن متجر AppGallery من هواوي وأهمّ التطبيقات عليه

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من منّا لا يبحث عن أفضل السبل والطرق لتسهيل الحياة اليومية والعملية؟ في عالمٍ أصبح يهدف إلى تحقيق العديد من المتطلبات عبر كبسة زرّ، تأتي التطبيقات في الأجهزة الذكية لتدعم هذه الغاية وتعرض مجموعة كبيرة من التسهيلات التي تختصر الزمان والمكان. فمن التسوّق، إلى حجز تذاكر السفر، والتواصل والمواصلات، لا بدّ من أن نمنح التطبيقات اليومية التي نستخدمها التقدير التي تستحقّه لأنّها حتماً جعلت أكثر العمليات تعقيداً أكثرها سهولةً.

في هذا الإطار، جمعت شركة هواوي في متجر AppGallery الخاص بها العديد من التطبيقات العملية التي من شأنها أن تساعدنا في حياتنا اليومية وتسهّلها، وتتعدّد هذه التطبيقات وتختلف لتنضوي تحت ما يقارب الـ 18 فئة المفيدة تماماً لجميع المستخدمين.

فإن كنت من عشّاق التطبيقات والعالم الرقمي وتبحث دائماً عن كل ما هو جديد ومفيد، تابع معنا التفاصيل التالية.

ميزات AppGallery

استطاع AppGallery، وهو المتجر الرسمي لتنزيل تطبيقات أجهزة هواوي، أن يكون من بين أهمّ 3 متاجر للتطبيقات حول العالم، وذلك بعد مجهود جبّار قدّمته الشركة خلال السنوات الأربعة المنصرمة في منطقة الشرق الأوسط، وهو يتواجد الآن في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويهدف لخدمة 580 مليون مستخدم شهرياً. وبفضل النظام الإيكولوجي المفتوح للمتجر، يستطيع العملاء استخدام التطبيقات بفعالية وسلاسة على كلّ الأجهزة الذكية المعروفة.

ويقدّم المتجر عدداً هائلاً من التطبيقات التي تندرج تحت ما يعادل 18 فئة تعود بالمنفعة على المستخدمين مثل النقل، والترفيه، والتسوق، والأخبار، وطلب الطعام، والخدمات المصرفية، والإدارة المالية، والسياحة، وغيرها من الفئات الحياتية اليومية. وبفضل هذه التطبيقات، بات اليوم باستطاعتك تأمين كلّ احتياجاتك اليومية وتسهيل حياتك والاستمتاع لأقصى الدرجات بكبسة زرّ على جهازك الذكي.

والجدير بالذكر أيضاً وجود خدمة دعم المستخدم عبر الدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا، حتى ترتقي هواوي بتجربة خدمة الزبائن وتقدّم كل الدعم لعملائها أثناء استخدام متجر AppGallery. وتتميز هذه الخدمة بسرعة الاستجابة لأسئلة وطلبات المستخدمين وتأمين حلول سريعة للمشاكل التي قد يواجهونها.

أكثر التطبيقات رواجاً على AppGallery

من أكثر التطبيقات تنزيلاً على متجر AppGallery، نذكر العالمية منها مثل:

• يوتيوب

• فيسبوك

• تيك توك

• إنستقرام

• واتساب

• أمازون

• تويتر

• أوبر

• زوم

• نتفليكس

• جوجل كروم

• جي ميل وغيرها

ذلك إضافة إلى مجموعة من التطبيقات المحلية الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة مثل بوتيم، ونون، وماف كارفور، وطلبات، ودو، وغيرها.

أما تلك الأشهر في المملكة العربية السعودية فتشمل توكلنا، وبنك الراجحي، وصحتي، وأبشر، وأخيراً الأكثر رواجاً في مصر مثل أنا فودافون، وماي أورنج، وماي فوري، وماي اتصالات.

خطوات ونصائح لتنزيل التطبيقات من AppGallery

• الخطوة الأولى للبدء بتنزيل التطبيقات هي عبر التأكّد من وجود متجر AppGallery على هاتفك وهو غالباً سيكون مثبتاً مسبقاً على هاتفك الذكي من نوع هواوي.

• الخطوة الثانية تقضي بإنشاء حساب هواوي وتسجيل الدخول، حيث ستستطيع بعدها تنزيل أي تطبيق تريده. والجدير بالذكر هنا أن هذا الحساب الذي أنشأته مرتبط بجميع التطبيقات ضمن منظومة خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS، أي باستطاعة أي مستخدم الوصول لكلّ شيء بمجرّد الدخول إلى الحساب.

• تقوم الخطوة الثالثة هنا بتحديد التطبيقات التي تريد تنزيلها، وكل ما عليك هو استخدام حقل البحث وكتابة اسم التطبيق الذي تريده من ثمّ تنزيله. ويقدّم هنا أيضاً متجر AppGallery فئات تساعد المستخدم مثل "التطبيقات الرائجة"، و"التطبيقات الجديدة التي نحبها"، و"قوائم التطبيقات الأعلى تصنيفاً"، وذلك لتسهيل عملية اختيار العملاء للتطبيقات التي يريدونها.

وللمزيد من المعلومات حول أحدث التطبيقات وكيفية تنزيلها الرجاء زيارة الموقع.