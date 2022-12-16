متجر AppGallery من هواوي: 4 أعوام مليئة بالإنجازات وملايين التطبيقات منذ إطلاقها في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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بحفلٍ ضخم من برج خليفة، احتفلت شركة هواوي بالذكرى السنوية الرابعة على إطلاق متجر AppGallery في منطقة الشرق الأوسط، وهو متجر التطبيقات الرسمي لأجهزة هواوي. وقد تضمّن الحفل عرضاً ضوئياً مميّزاً على برج خليفة في مشهدية رائعة تخطف الأنفاس.

احتفال الذكرى السنوية

في تفاصيل الاحتفال الضخم، تحوّل برج خليفة إلى شاشة عرض كبيرة تقدّم رؤية متجر AppGallery حول الذكاء الاصطناعي بعرض ضوئي فريد من نوعه، تزامناً مع طرح أحدث هاتف من هواوي وهو Huawei Mate 50 Pro. وقد تضمّن العرض الضوئي أيضاً ذكراً لشركاء المتجر في المنطقة وهم وزارة الداخلية الإماراتية ودبي مول وبنك أبوظبي التجاري وكارفور وغلف نيوز ومنصة فيو VIU.

وفي هذه المناسبة السعيدة، أثنى "لو جينج"، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، على الإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة هواوي في العموم ومتجر AppGallery في الخصوص في السنوات الأربعة الفائتة.

وأكّد أن هذا المجهود لم يكن ليتحقق لولا ثقة العملاء بهواوي، التي استطاعت أن تقدّم بفضل متجر AppGallery عدداً هائلاً من التطبيقات لأكثر من 580 مليون مستخدم شهري في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

أهمّ الإنجازات والتطبيقات

يشهد متجر AppGallery أرقاماً قياسية تلخّص سلسلة من النجاحات والإنجازات، فقد قام العملاء بإجراء أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في عام 2021، بزيادة 93% مقارنة بالعام 2019. ويبلغ عدد المطورين المسجلين في المنصة حالياً 6 ملايين، بعد أن كانوا 2.3 مليون مطور في مطلع العام 2021.

أمّا على صعيد خدمة الزبائن، فهي بأبهى صورها، إذ يحرص متجر AppGallery على خصوصية العملاء، كما يقدّم لهم الكثير من برامج الولاء والمكافآت والخصومات، ممّا يضع هذا المتجر على لائحة أكثر المتاجر شهرةً وعالميةً.

ومن أكثر التطبيقات شهرة على متجر هواوي للتطبيقات، نذكر العالمية منها مثل "تيك توك"، "ببجي"، "شي إن"، "لايكي"، "إيمو"، "علي إكسبرس"، إلى جانب أروع التطبيقات المحلية التي تم تطويرها مع الشركاء الرئيسيين، مثل تطبيق وزارة الداخلية الإماراتية، و"ماف كارفور"، وطيران الإمارات، ودبي مول، وبنك أبوظبي التجاري، و"جلف نيوز"، و"فيو"، وغيرها.

مستقبل واعد

تعد شركة هواوي كل عملائها بمستقبل باهر يراعي نمط الحياة الذي بات رقمياً بامتياز، فهي تعمل على تحديث خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة HMS Core بانتظام، والاستفادة من القدرات اللامحدودة من أجل تطوير تطبيقات متميزة تلبي أذواق وتطلعات العملاء. كما تلتزم الشركة بتعزيز نظام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS الإيكولوجي لدعم نطاق أوسع من الأجهزة، بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء، لتوفير تجربة ذكاء إصطناعي مميزة.

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