النفط ينخفض 2 % مع صعود الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار النفط بنحو 2 % أمس وسط قلق المتعاملين بشأن توقعات الطلب على الوقود بسبب ارتفاع الدولار ومع رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة. وبعد ارتفاعها 3 أيام هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.69 دولار أو 2 % خلال التعاملات إلى 81.01 دولار بينما خسرت عقود الخام الأمريكي 1.77 دولار أو 2.3 % إلى 75.51 دولاراً. وفي الصين تراجع استهلاك الطاقة في نوفمبر مع تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار تراجع مبيعات التجزئة، في أسوأ بيانات خلال 6 أشهر نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيود مكافحة العدوى.

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضاً بعدما قالت تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب كيستون بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز